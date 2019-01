Elena Bonelli in “Magnani, Ferri - Vite da Romanzo” al Teatro Golden di Roma

Roma, un ricordo di due grandi artiste dello spettacolo italiano e non solo.

Con Giandomenico Anellino alla chitarra, Dario Rosciglione al contrabbasso, Gianni Oddi al sax e clarinetto e il M° Stefano Reali al pianoforte, costumi Renato Balestra, regia e voce narrante Stefano Reali

Teatro Golden giovedì 3 gennaio alle 21.00 Elena Bonelli porterà in scena il suo nuovo spettacolo “Magnani, Ferri – Vite da Romanzo” con la partecipazione di Stefano Reali in qualità di pianista e voce narrante, oltre che regista dell’opera, e i costumi di Renato Balestra.

Lo spettacolo mette a confronto due grandi icone di Roma che, con le loro

“vite da romanzo”, hanno segnato la storia del teatro, del cinema, della TV, della canzone dell'Italia: Anna Magnani e Gabriella Ferri.

Elena Bonelli porta in scena l’intimo ed i sentimenti delle due donne attraverso canzoni, duetti, monologhi, proiezioni. Molte le interpretazioni canore da “Reginella” a “Dove sta Zazà”, da “Quanto sei bella Roma” a “Sempre”.

Magnani e Ferri, vengono interpretate e raccontate tra risate di gioia e grandi successi,

amori, tradimenti e colpi di scena, popolarità e solitudini fino all'epilogo che mette fine alla loro rocambolesca, straordinaria, quanto travagliata esistenza che con la realtà supera la più fantasiosa fiction.

La Bonelli metterà in risalto sia l’eclettica e affascinante personalità di Anna Magnani, sia la voce particolare, il look trasgressivo e la personalità misteriosa e carismatica di Gabriella Ferri, una delle più grandi interpreti della canzone popolare del nostro Paese.

Sul palco sarà accompagnata da Giandomenico Anellino alla chitarra, Dario Rosciglione al contrabbasso, Gianni Oddi al sax e clarinetto e il maestro Stefano Reali al pianoforte.

Elena Bonelli, attrice e cantante, Voce di Roma nel mondo, ha rilanciato e portato in oltre cento prestigiosi teatri in Italia e all’estero la canzone romana in elegante veste sinfonica con le migliori orchestre.

Mecenate della canzone romana è ideatrice del progetto “Dallo stornello al rap” che dal 2014 lancia nuovi talenti e avvicina i giovani alla tradizione musicale capitolina, facendola entrare per la prima volta come materia di studio nelle università d’Italia e del mondo.

Grazie a questo progetto la canzone romana sta rivivendo nuovi fasti.

SPETTACOLI

da martedì a sabato ore 21.00 - domenica e sabato ore 17.00

Lunedì riposo

TEATRO GOLDEN

Via Taranto, 36 00182 ROMA

www.teatrogolden.it

info@teatrogolden.it

Ufficio Stampa

Daria Delfino