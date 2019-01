Vincent Cassel sarà padre di nuovo: Tina Kunakey è incinta

Vincent Cassel, celebre attore francese, attualmente nelle sale cinematografiche francesi, abreve anche da noi in Italia, con '' The Emperor of Paris'' ed ex marito di Monica Bellucci con cui ha due figlie, sarà di nuovo padre.

Ad annunciarlo è la moglie Tina Kunakey, modella 21enne, con una fotografia postata su Instagram in cui posa seminuda sulla spiaggia di Bahia, dove i due sono in vacanza, con evidente pancione a vista.

Dopo il matrimonio, celebrato l’estate scorsa, dunque la coppia più chiacchierata dello spettacolo darà alla luce il loro primogenito.

Sul loro profilo Instagram si trova anche un video di Vincent Cassel che bacia il pancione a Tina e ha scritto: «La vita è magica».

Chissà come la prenderà Monica Bellucci.

Foto presa dal profilo Instagram di Tina Kunakey

