Viterbo, Arena: "atto vandalico al presepe di Bagnaia, gesto vigliacco"

Petardi nel presepe di Bagnaia, frazione di Viterbo. In merito allo spiacevole episodio accaduto nella notte di Capodanno e denunciato su Facebook dal comitato Ncp (Noi ce provamo), il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, dichiara: “quando si verificano certi episodi si resta senza parole. L’atto di vandalismo nei confronti del presepe allestito in piazza, a Bagnaia, rientra tra questi”.

“Parlare di inciviltà da parte di chi ha commesso un gesto simile è limitativo – ha aggiunto il primo cittadino – Si va ben oltre l’inciviltà. E anche parlare di vandalismo è riduttivo. Come sindaco, come cittadino e come persona condanno fortemente un simile gesto, sia per la modalità con cui è stato compiuto, sia per l’intenzione con cui è stato messo in atto – il sindaco Arena si avvia alla conclusione – Mi auguro vengano individuati e puniti i responsabili, o il responsabile, di questo grave e vigliacco episodio”.

