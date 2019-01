Pomezia, tragedia in mare a Torvaianica: barca si ribalta. Un morto

Tragedia a Torvajanica, frazione di Pomezia. Nel primo pomeriggio di oggi, 2 Gennaio, alle 14:00 circa, una barca di circa tre metri si è ribaltata mentre si trovava a 150 metri circa al largo della costa antistante il lungomare delle Meduse. L’incidente ha provocato la caduta in mare delle due persone a bordo dell’imbarcazione, due diportisti. Uno dei due nuotando velocemente è riuscito a raggiungere la riva. L'altro, un uomo di 57 anni, non è invece riuscito a guadagnare autonomamente la spiaggia ed è stato recuperato in mare grazie all'aiuto di un'altra imbarcazione presente.

Sul posto sono prontamente intervenuti la Guardia costiera di Fiumicino con il personale dell'Ufficio locale di Torvaianica per prestare i primi soccorsi all'uomo. Purtroppo però, sia l'intervento dei militari che quello degli operatori sanitari del 118 si è rivelato inutile: l'uomo è morto. Al momento sono in corso le indagini da parte della Guardia costiera. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri della locale stazione. La salma sarà messa a disposizione della Procura di Velletri.

