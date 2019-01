Incendio baracca in via dei Romani a Latina: una vittima senzatetto

Verso le 19:00 di domenica 6 gennaio 2019, il personale operativo del Comando Provinciale di Latina è intervenuto in via Romani, alle spalle di via dei Volsci, per incendio.

Numerose segnalazioni sono pervenute al *115* dell’incendio, all'interno di un boschetto, che confina con agglomerato urbano.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco riscontravano la presenza di un violento incendio che stava coinvolgendo una baracca utilizzata da senzatetto.

Immediatamente gli operatori iniziavano le operazioni di spegnimento.

Durante l’intervento si riusciva a estrarre dalla fiamme una persona ancora in vita, mentre un altro uomo era già deceduto.

Le cause, attualmente in fase di accertamento da parte del personale dei Vigili del Fuoco, in stretta collaborazione con la Polizia presente sul posto.