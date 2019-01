Provincia di Roma, ragazza gli fa il regalo di Natale e poi lo lascia

La maggior parte delle persone fatica ad aspettare di aprire i regali di Natale, ma un uomo della provincia di Roma è riuscito a tenerne uno ancora chiuso da ben 48 anni a questa parte. Franco ha ricevuto il regalo a Natale del 1970 quando era uno studente di 17 anni nella periferia di Roma. Era di Angela, la sua prima vera fidanzata, che gli ha dato il regalo ma poi ha anche contemporaneamente messo fine al loro rapporto. Franco era così arrabbiato e sconvolto per essere stato lasciato che aprire del regalo era l’ultima cosa a cui pensava, e così lo ha semplicemente gettato sotto l’albero di Natale. Quando questo è rimasto l’unico regalo non aperto nel giorno di festa, ha detto alla sua famiglia che non l’avrebbe mai aperto. E ha mantenuto quella promessa.

“Mi ha lasciato e fatto un regalo allo stesso tempo e ho portato il regalo a casa. Ho fatto una lunga camminata, ed ero sconvolto e arrabbiato, e tutte le cose che senti quando qualcuno rompe con te”, ha detto Franco. “E così ho buttato il regalo sotto l’albero di Natale. Dopo che la mia famiglia ha aperto i regali a Natale, c’era ancora un regalo, ed era il regalo che questa Angela mi aveva regalato. Ho detto alla mia famiglia che non avrei mai aperto quel regalo”. Franco ha raccontato agli amici che la sorella di Angela l’aveva contattato dopo alcuni anni che si erano lasciati e gli aveva anche dato il numero della ragazza. L’uomo l’ha anche incontrata in un paio di occasioni, ma entrambi si sono resi conto che non erano più interessati a iniziare un nuovo rapporto.

Nonostante ciò, Franco ha continuato a mettere il regalo sotto il suo albero di Natale anno dopo anno. Alla fine, l’uomo si è sposato con un’altra e ha anche avuto dei figli, ma il regalo mai aperto ha sempre trovato posto sotto l’albero. Franco, secondo quanto raccontato agli amici, dice che per sua moglie non è un problema, ma è anzi divertita del mistero del dono non aperto, ma che qualche anno a questa parte la consorte gli ha vietato di mettere il regalo sotto l’albero. Da allora, ogni anno, l’uomo si limita a togliere il regalo dal ripostiglio e guardare per un po’ la carta blu lucida prima di riporlo nuovamente.

Franco non è sicuro del motivo per cui ha tenuto il regalo per tutti questi anni. “L’ho tenuto inizialmente perché immagino che avessi speranze che saremmo tornati insieme e lo avremmo aperto insieme. Ora è diventato un’abitudine: guardarlo e avere il piacere di non aprirlo. Forse non voglio sapere cosa c’è dentro. In questo momento è più eccitante non aprirlo”. Franco sta pensando di aprire il pacchetto nel 50° anniversario da quando l’ha ricevuto, Natale 2020, e forse anche di indire un concorso per indovinare cosa c’è dentro la scatola.

LEGGI ANCHE: