Alessio Cerci e Federica Riccardi: sono nati i gemelli Romeo e Futura

In casa del calciatore valmontonese Alessio Cerci e della moglie Federica Riccardi sono appena arrivati i due gemellini di cui vi avevamo anticipato su queste pagine: Futura e Romeo, come annunciato oggi con un post sul profilo Instagram di Federica che appena partorito appare più in forma che mai. I due genitori hanno pubblicato due fotografie, con ancora i camici verdi indosso, in cui tengono in braccio Futura e Romeo con accanto il loro primogenito Leonardo. Sotto alle fotografie il seguente pensiero di mamma Federica per dare il benvenuto ai due piccoli:

Quale strada dovrò percorrere in questo mondo non lo so, ma guardando questi 6 occhi sono certa: non mi perderò. Benvenuti Romeo e Futura Cerci. Con tutto l’amore che c’è, mamma, Leonardo, papà.

Una giovane donna, Federica Riccardi, negli anni scorsi spesso al centro delle polemiche per le sue esternazioni riguardanti il calcio italiano, come quando, allora fidanzata con Cerci che militava in qualità di attaccante nel Torino, su facebook scrisse: ‘’Essere il migliore esterno della Serie A delle ultime due stagioni non basta. I calciatori più forti se vogliono fare qualcosa di importante devono scappare via. In Italia si va avanti solo con prestiti, vecchie glorie riciclate, stranieri...giocatori che costano zero. I calciatori più forti se vogliono fare qualcosa di importante devono scappare via. Saluti Serie A, noi ce ne andiamo nel calcio che conta" e si riferiva al contratto di Cerci con l’Atletico Madrid.

Tuttavia, a distanza di anni, Lady Cerci dimostra un grande senso della famiglia e di amore verso i suoi bambini e suo marito con parole sempre dolcissime e mai fuori posto.

Papà Alessio ha scritto anche lui una dedica sul suo profilo Facebook:

''5 Gennaio 2019: il cuore scoppia di gioia, l'amore si triplica. Benvenuti Romeo e Futura Cerci!

#family #labellezza #vita #gioia #tantissimiauguri ''

Attualmente, dopo aver indossato la maglia della Roma, della Fiorentina, del Torino, dell'Atletico Madrid, del Milan e anche della Nazionale di Calcio, Alessio Cerci gioca in Turchia presso la squadra della capitale. Auguriamo tanta felicità, serenità e ancora successi a tutta la famiglia e ai piccoli nati, anche perché come cantava il grande Lucio Dalla:

''Nascerà e non avrà paura nostro figlio

E chissà come sarà lui domani

Su quali strade camminerà

Cosa avrà nelle sue mani, le sue mani

Si muoverà e potrà volare

Nuoterà su una stella

Come sei bella

E se è una femmina si chiamerà Futura''

Che dedichiamo a Futura, naturalmente, ma anche al piccolo Romeo. Auguri!

