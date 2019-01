Calciomercato. Frosinone in Portogallo per l'attaccante Facundo Ferreyra

Calciomercato. Ecco tutte le trattative di ieri, lunedì 14 gennaio 2019, riportate da Sky Sport. Il Napoli fa sul serio per Lobotka, già obiettivo della scorsa estate, il centrocampista slovacco del Celta Vigo si riavvicina alla squadra di Ancelotti. Può arrivare già a gennaio: offerta di prestito con diritto di riscatto di 2+18, con il Celta che chiede 5+20 ma la sensazione è ci si possa arrivare a un accordo. Sempre in uscita Rog. Milan, Higuain continua ad essere tentato dal Chelsea e Leonardo si sta cautelando: ha già parlato con l'entourage di Piatek e con il Genoa che chiede 40 milioni di euro più bonus. La Juventus segue Emerson Palmieri del Chelsea, sondaggi per farsi trovare pronta a giugno. Il Bologna viste le difficoltà per Spinazzola ha chiesto Caceres alla Lazio: l'uruguaiano era a un passo dal Parma ma la trattativa è saltata. La Fiorentina ha chiuso per Traoré, 12 milioni di euro più bonus per il centrocampista ivoriano dell'Empoli, che arriverà a luglio: nell'operazione, a Empoli andrà in prestito Vlahovic. Frosinone in Portogallo per il centrocampista Samaris e l'attaccante Facundo Ferreyra del Benfica.

L'Atletico Madrid insiste per Morata

L'attaccante spagnolo sempre più lontano da Sarri. Morata potrebbe tornare in Spagna: infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, l'entourage del giocatore starebbe trattando con i colchoneros. Anche per questo motivo, il Milan si sarebbe orientato su Piatek del Genoa dal momento che Morata era stato accostato ai rossoneri in un eventuale scambio con Higuain.

Ricordate Stuani? Lo vuole il Barcellona

Cristhian Stuani è la nuova idea del Barcellona per rinforzare l'attacco. I blaugrana vorrebbero un giocatore in più in avanti e l'obiettivo è diventato l'attuale attaccante del Girona, al terzo posto nella classifica marcatori della Liga. Dopo le 21 reti dello scorso campionato, l'ex attaccante della Reggina ha già segnato 11 reti in 13 presenze in campionato e ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro decisamente alla portata del club catalano.

Il Parma continua a lavorare per Stepinski

Il club gialloblu continua a lavorare per regalare nuovi rinforzi a D’Aversa: definito l'arrivo del centrocampista Kucka, la società gialloblù non si ferma e ha come obiettivo quello di acquistare un nuovo attaccante. Continua il pressing con il Chievo Verona per provare a chiudere l'operazione Mariusz Stepinski: dialogo tra club che prosegue ormai da giorni, con il Parma sempre più deciso a portare a termine il trasferimento dell'attaccante classe 1995 già a gennaio, mentre il Chievo vorrebbe trattenere il giocatore fino a giugno. Per provare a sbloccare l'operazione, il Parma potrebbe inserire nell'operazione Amato Ciciretti, attaccante esterno classe 1993 che ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione.

LEGGI ANCHE: