A1, questa notte chiusa l'uscita di Frosinone per chi proviene da Napoli

Autostrade per l'Italia ha reso noto che sulla A1 Milano-Napoli, al fine di consentire programmati lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, dalle ore 22 di oggi, di giovedì 17, alle ore 5 di domani, venerdì 18 gennaio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Frosinone per chi proviene da Napoli. In alternativa, il consiglio è di di uscire alla stazione autostradale di Ferentino.



