Alatri, grave incendio in una palazzina a Tecchiena

Un grave incendio si è sviluppato la notte tra sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019 al terzo piano, per fortuna disabitato, di un edificio a Tecchiena, frazione di Alatri. Dai primi accertamenti l’origine del rogo sembra doversi attribuire al mal funzionamento dell’impianto elettrico. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari del Norm in aiuto ai proprietari del secondo piano impegnati a spegnere l’incendio e a mettere in salvo i tre figli rimasti imprigionati all’interno dell’abitazione. Il fumo, proveniente dalla canna fumaria interna, aveva già invaso la stanza occupata dai ragazzi. Sul posto anche una squadra di Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare l’incendio definitivamente. Non è stato necessario l’intervento degli operatori del 118. Ingenti i danni provocati dal rogo non coperti da assicurazione. Al momento sembra esclusa la responsabilità di terzi su quanto accaduto.

LEGGI ANCHE: