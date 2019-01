Italiani bocciati in inglese: come rimediare?

Negli ultimi anni la conoscenza della lingua inglese sta diventando sempre più richiesta e indispensabile in ogni ambito, a causa della sua crescente e capillare diffusione. Non tutti i Paesi del mondo presentano però lo stesso grado di padronanza di questa lingua, come rende chiaro il rapporto dell’English Proficiency Index (Indice di conoscenza dell’inglese) pubblicato da Education First. Nonostante abbia registrato un lieve miglioramento, l’Italia presenta una situazione piuttosto critica in questo senso. Analizziamo quindi i dati dell’ultima edizione dell’EPI e cerchiamo di capire in che modo è possibile ottimizzare le proprie conoscenze linguistiche.

Sud Italia fanalino di coda

Nella classifica degli 88 Paesi del mondo analizzati nel rapporto, l’Italia si trova al 34esimo posto . Dopo un leggero miglioramento, la Penisola ha infatti registrato un nuovo picco negativo, pur restando nella fascia media di livello di conoscenza. Scendendo nel dettaglio, la situazione più critica è quella del Meridione, con Sicilia e Basilicata in fondo alla classifica, mentre le regioni più virtuose sono Lombardia ed Emilia Romagna. Secondo i dati riportati da Eurostat, inoltre, solo il 16% dei ragazzi italiani parla due lingue, mentre la media europea si attesta sul 21%. Si tratta di un problema causato principalmente dal ritardo con il quale le nostre istituzioni hanno risposto a questo tipo di esigenza (lo studio dell’inglese a scuola è diventato obbligatorio solo a partire dal 2003), ma anche dalla scarsa attitudine alla lettura e all’apprendimento per mezzo di strumenti diversi da quelli canonici.

©Babbel

Consigli per l’apprendimento

Per immergersi completamente in una lingua diversa è necessario cercare di “assorbirne” il più possibile anche la cultura. Niente panico, però: l’apprendimento della lingua e della cultura inglese può essere reso decisamente meno ostico e più coinvolgente con un po’ di astuzia. Ecco 5 modi per farlo.