Forte nevicata nella città di Viterbo e in tutta la provincia

Questa mattina, martedì 22 gennaio 2019, la città di Viterbo si è svegliata con una nevicata. La neve e il gelo non si sono fatti attendere e, come da previsioni, la neve è arrivata nella Tuscia e nel capoluogo. Le temperature sono scese e il cielo si è fatto omogeneo. Fiocchi anche nel resto della provincia in particolare nell’alta Tuscia. Nevica a Bagnaia, Soriano, Montefiascone e Acquapendente. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Al momento, non si registrano grossi disagi sulle strade. Ieri dopo la riunione del comitato operativo per la viabilità in prefettura sono stati allertati tutti gli enti coinvolti nella gestione dell’emergenza per la neve. I mezzi spargisale della provincia sono in azione, in particolare sulla Cimina all’altezza del bivio per Carbognano. Mezzi attivi su circonvallazione Almirante. Le lame stanno andando a Bagnaia. Si sta monitorando via Fleming, verso l’ospedale, per mantenere pulita la strada in caso di emergenze.

