Ariccia, incidente sul lavoro al centro commerciale. Morto operaio

Un operaio di 30 anni, di Pontecorvo ma residente a Roccasecca è moto dopo un tragico incidente sul lavoro. Il fatto è accaduto alle 15:30 circa di ieri, lunedì 21 gennaio 2019, un volo da oltre 30 metri di altezza e lo schianto sull’asfalto nel centro commerciale sulla via Nettunense nel comune di Ariccia: il giovane era stato chiamato a smontare le luminarie natalizie. Il cedimento del lucernaio ha infatti determinato la caduta dell'operaio. Immediati i soccorsi e disperata la corsa in ospedale, al Policlinico Gemelli, per provare a salvarlo. Troppo gravi però i traumi riportati: poco dopo l'arrivo in ospedale con un'eliambulanza ne è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro dell'Asl Roma 6 e i Carabinieri della stazione di Cecchina. A loro il compito di accertare le cause della caduta.

