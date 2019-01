De Laurentiis: "che ci fa il Frosinone in Serie A?". Stirpe replica

Botta e risposta tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Stirpe. Una polemica verbale tra il presidente del Napoli e quello del Frosinone innescata dal presidente del Napoli che in un'intervista al “New York Times” ha parlato anche di calcio e di Serie A affermando "che ci fa il Frosinone in Serie A? Non attira spettatori. Club come il Frosinone non attirano fan, né interessi, né emittenti nel campionato. Arrivano, non cercano di competere e tornano indietro. Se non possono competere, se finiscono ultimi, dovrebbero pagare una multa e non dovrebbero ricevere denaro".

Non si è fatta attendere la replica di Stirpe (riportate dal sito del Corriere dello Sport), irritato dalle parole di De Laurentiis: "mi sembrano dichiarazioni di una persona che ha la sindrome di Napoleone. Nella vita ancora prima che nel calcio serve rispetto e io qua non ne vedo: invece bisognerebbe averne sempre per gli avversari, lo sport deve insegnare questi valori. Se invece lo sport insegna i valori della prepotenza queste dichiarazioni si commentano da sole e le rispedisco al mittente. Arrivano parole da parte di persone che non hanno vinto niente e mi sembra anche velleitario. Abbiamo il progetto di crescere in modo sano e attraverso i nostri mezzi. Noi mettiamo i soldi nel calcio e non li prendiamo, siamo stati capaci di realizzare uno stadio mentre altri che hanno risorse ben più importanti delle nostre non hanno regalato alla città un'infrastruttura del genere".

Secondo il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe "le uniche modifiche che il calcio italiano deve fare sono quelle che devono prendere come punto di riferimento il calcio inglese, tedesco o francese. Non come capita in Italia dove i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Bisognerebbe ridurre le risorse assegnate a squadre come il Napoli ed aumentare quelle da assegnare a squadre come il Frosinone".

