Salvini. Gino Strada: Sulla "Diciotti" va assolutamente processato

"Sulla Diciotti Salvini va assolutamente processato, ma non è l'unico in Europa secondo me. E' stato commesso un crimine, poi se Salvini riuscirà a cavarsela per qualche immunità o grazie agli amici degli amici, si vedrà". Così il chirurgo e fondatore di Emergency Gino Strada, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Viviamo in un paese- ha poi aggiunto Strada- in cui la classe politica permette l'uccisione di persone, un fatto mai successo nell'Italia repubblicana.

Si sta perpetuando un crimine contro umanità. Io non accetto che il governo del mio paese - gialloverde o grigioblu che sia - coscientemente mandi a morte delle persone. E lo fa perché sono dei razzisti e sono dei fascisti, seguono le stesse idee che abbiamo sentito in tempi antichi", conclude Strada. (Pol/ Dire)