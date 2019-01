Aprilia, incidente sul lavoro: uomo resta incastrato in un macchinario

Incidente sul lavoro nella pomeriggio di ieri, giovedì 24 gennaio 2019, in un’azienda di lavorazione del vetro in via delle Valli ad Aprilia, dove un operaio di 62 anni è rimasto con una gamba incastrata in un classificatore semiautomatico, un macchinario che si usa per il trasporto delle lastre. L’uomo liberato dai Vigili del Fuoco è stato trasferito in ospedale dagli operatori sanitari del 118. Ha riportato fratture multiple e gravi.

LEGGI ANCHE: