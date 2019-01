Roma, incendio all'ospedale San Filippo Neri: morto un 60enne ricoverato

Un uomo di circa 60anni, ricoverato in oncologia presso l’ospedale San Filippo Neri è deceduto nella notte appena trascorsa, intorno alle 3:26. In base ai primi elementi in mano agli investigatori, sembrerebbe che il 60enne stesse fumando una sigaretta che è poi finita sul materasso che ha preso fuoco. La vittima presentava due bruciature, una all’altezza della gamba e l’altra sulla mano. Sul posto, oltre agli agenti del commissariato Primavalle, due squadre dei vigili del fuoco, impegnati nell’operazioni di spegnimento dell’incendio, che è stato subito domato.

