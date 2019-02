Furto con foro del pneumatico: napoletani arrestati a Rieti e Viterbo

Gomme bucate per distrarre gli automobilisti e ripulire gli abitacoli. Un fenomeno che sta diventando sempre più frequente e un nuovo modo per rapinare gli automobilisti. Proprio nella mattinata odierna due casi simili si sono verificati a 100 chilometri di distanza: precisamente a Viterbo e a Rieti.

I malviventi, appostati nei parcheggi dei centri commerciali cittadini, individuano le vittime designate, solitamente di sesso maschile e con borsello a tracolla e approfittando del fatto che lasciano le loro auto incustodite per effettuare acquisti, gli forano un pneumatico. All’atto di ripartire con le proprie auto, le vittime vengono seguite a distanza dai malviventi che, non appena l’auto si fermava e il conducente scende perché accortosi della foratura, lo derubano del borsello lasciato incustodito all’interno dell’abitacolo durante le operazioni di sostituzione dello pneumatico.

A Viterbo un 40enne napoletano, identificato tramite i filmati di sorveglianza, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per concorso in furto aggravato. I ladri, approfittando dell’assenza dl proprietario della vettura, impegnato a fare compere, avrebbero forato uno degli pneumatici della sua macchina lasciata in sosta, quindi lo avrebbero seguito all’uscita, aspettando che si fermasse per via del “guasto”, per poi derubarlo del borsello mentre era impegnato a cambiare la ruota.

A Rieti gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti dopo aver ricevuto la notizia che un uomo era stato derubato con tale tecnica del proprio borsello, hanno attivato una tempestiva indagine volta alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione dei relativi responsabili. Dall’esame delle riprese degli impianti di videosorveglianza di banche e centri commerciali del capoluogo reatino e dalle testimonianze raccolte sul luogo del furto, gli uomini della Polizia di Stato hanno potuto ricostruire l’episodio accertando che due uomini avevano forato uno pneumatico dell’autovettura della vittima e, dopo aver atteso il momento della sostituzione della ruota, si sono furtivamente appropriati del suo borsello in cui era naturalmente custodito il proprio portafogli contenente il bancomat che, pochi minuti dopo, è stato utilizzato dagli stessi malfattori per effettuare acquisti di profumi e due prelievi di contanti presso diversi sportelli bancomat. Gli investigatori hanno così individuato i due responsabili, identificandoli per i pluripregiudicati napoletani, veri e propri professionisti pendolari del furto, che sono stati, pertanto, denunciati in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria davanti alla quale dovranno rispondere dei reati di furto aggravato, danneggiamento aggravato ed indebito uso di carte di credito e di pagamento.

La Polizia di Stato raccomanda ai cittadini, che dovessero incappare in situazioni simili, di prestare particolare attenzione a tali apparentemente casuali episodi, non esitando a contattare immediatamente i numeri di soccorso pubblico per raccontare quanto sta accadendo e permettere, così, alle Forze dell’Ordine di poter intervenire tempestivamente per prevenire tale fenomeno.

