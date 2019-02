Teatro Eliseo presenta “Moto rumore per nulla” regia Ilaria Testoni

La stagione per i più giovani al Teatro Eliseo 14 e 15 febbraio ore 10.30 con “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare

Lo spettacolo è una storia di palcoscenico, di una compagnia sgangherata che tenta di rappresentare nel miglior modo possibile “Molto rumore per nulla”, riuscendoci a suo modo e svelando, battuta dopo battuta, la macchina teatrale e il gioco che di volta in volta la innesca.

“Molto rumore per nulla”, tra le più celebri commedie teatrali scritte da William Shakespeare,

porta in scena una vicenda amorosa tra il romantico, il drammatico e il farsesco, riflettendo gioiosamente sulla fragilità e l'inconsistenza dell'animo umano, a cui basta spesso una parola, un fraintendimento, una minuzia per mutare radicalmente le proprie convinzioni.

Lo spettacolo si apre con i personaggi che si affacciano sul palco, osservano sorpresi la platea e si accorgono di avere davanti uno spettatore d'eccezione: un bambino.

Un unico bambino come punto di vista privilegiato, referente della storia ed interprete di essa.

Allora il gioco teatrale si mette in moto, il sipario si riapre e la rappresentazione prende il via: gli uomini giocano su un palcoscenico di mondi senza fine, raccontando storie e immaginando castelli e palazzi, foreste e montagne, solo con qualche tavola di legno, un panchetto zoppicante, una cesta di costumi impolverati.

Perché questo è il teatro, una fiaba per tutti, più bella e più magica della realtà se condivisa attraverso l'immaginazione e la gioia di giocare.

Rassegna stampa

“Molto rumore per nulla” è uno dei testi teatrali senza dubbio più noti e fortunati proprio per la capacità di mettere in scena l’integrità umana con l’unico obiettivo di mostrarne imperfezione ed inconsistenza. Siamo umani, siamo imperfetti, siamo deboli.

Questo è il cuore della vicenda shakespeariana.

Questo riadattamento ci trasporta in una dimensione di gioco e immaginazione che rappresenta l’essenza più autentica del teatro, inteso come momento magico di creazione e fantasia, una finzione fiabesca che si rivolge al bambino in noi, quello spettatore speciale con cui si apre e si chiude la rappresentazione.

Desirèe Memme, Spettacolo.Eu

Bisticci, inganni, arguzie e sotterfugi vari sono gli ingredienti di questa commedia. Luci cangianti creano eventi evocativi capaci di catapultare chi guarda in una realtà altra dove tutto è possibile.

Il nulla shakespeariano è una galassia al cui interno convivono storie drammatiche che sconfinano nel farsesco, una disarmonia apparente che gli interpreti traducono in una performance degna della migliore tradizione attoriale.

Gianfranco Quattrini, Scenacritica.it

Durata 90 minuti

Personaggi Interpreti

Benedetto Mauro Mandolini

Donna Lea Barbara Lo Gaglio

Beatrice Laura Garofoli

Claudio Camillo Marcello Ciorciaro

Don Pedro Valerio Camelin

Ero Francesca Dinale

Borraccio Roberto Di Marco

Margherita Ilaria Amaldi

Don Juan Paolo Benvenuto Vezzoso

Produzione Compagnia Mauri Sturno

Interpretato dai giovani attori della prestigiosa Compagnia fondata da Glauco Mauri e Roberto Sturno

TEATRO ELISEO

Via Nazionale 183, Roma

14 e 15 febbraio ore 10.30

UFFICIO STAMPA TEATRO ELISEO

Maria Letizia Maffei

Foto Manuela Giusto