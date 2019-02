Cittaducale e Rieti, sabato i funerali del 28enne Federico Quassoni

Un altro incidente mortale su via Salaria. Questa volta a perdere la vita un motociclista, protagonista dello schianto avvenuto nel pomeriggio in direzione di Ascoli all'altezza di Cittaducale, in provincia di Rieti. Sul luogo dell'incidente si sono recati i Carabinieri, che stanno cercando di accertare la dinamica di quanto avvenuto.

AGGIORNAMENTO: La vittima è Federico Quassoni, 28 anni da compiere tra neanche una settimana. Saranno i Carabinieri a stabilire come sia andata davvero la dinamica dei fatti. Federico si è schiantato con la sua moto da strada ed il suo corpo è stato sbalzato per diversi metri dal mezzo. Federico era un appassionato di motori: tante le foto sui social che lo ritraggono felice dopo una corsa, in moto, con i kart, con un’auto da pista, magari dopo una premiazione. “Solo qualche giorno fa mi avevi detto che dovevi darla via quella moto maledetta” gli scrive un amico sui social. Passione per i motori che si manifestava anche con i videogame. “Non ci conoscevamo di persona ma solo virtualmente e ci siamo divertiti assieme a GranTurismo nelle nostre Lobby Virtuali. Ciao Federico Quassoni riposa in pace ragazzo, correremo ancora a GT in tuo onore” scrive Marco sulla bacheca Facebook di Quassoni, nominando un popolare videogame di automobilismo sportivo.

“Una nuova tragedia ha colpito la nostra Cittaducale. Un altro ragazzo è andato via troppo presto. Davanti a certe notizie è complicato trovare le parole giuste per esprimere il dolore di tutta la Comunità della quale interpreto la sofferenza enorme”: cosi ha scritto il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli. In pochi mesi Cittaducale ha perso due giovanissimi, per diverse ragioni. Federico ieri, ma anche Marco Tosti, morto in un incidente di caccia. Senza dimenticare Stefano Colasanti, legato a Cittaducale grazie al futsal femminile.

In attesa di conoscere la data dei funerali, in tanti gli hanno tributato un pensiero su Facebook. La fidanzata Antonella, con la quale a breve sarebbe andato a vivere in Puglia, gli ha scritto: “Amore mio sto arrivando. Ditemi che non è vero. Non è vero. Non può essere vero. Ti prego”. Federico, che ha frequentato il Vanoni a Rieti, era istruttore di salvamento ed aveva lavorato in piscina a Cittaducale. Papà aquilano, mamma angioina, era conosciuto a Cittaducale e a Rieti. (Fonte Rietilife)

AGGIORNAMENTO: Ci saranno sabato a Cittaducale i funerali di Federico Quassoni, il 28enne angioino deceduto lunedì pomeriggio, sulla strada che da Cittaducale porta a Caporio. Per l’occasione, il sindaco Leonardo Ranalli, ha indetto il lutto cittadino. I funerali si terranno a Santa Maria del Popolo alle 14.

