Dove andare nel Week end a Roma e nel Lazio il 16 e 17 Febbraio

L’amore è nell’aria...Ma non finisce il 14!

Ronciglione e Roccantica

Una fine della settimana di transizione tra il fatidico 14 Febbraio, giorno di San Valentino e l’inizio dei festeggiamenti di Carnevale, tutti i borghi del Lazio si preparano ad ospitare alcuni degli eventi più belli e emozionanti della Regione come il Carnevale di Ronciglione o le tante celebrazioni dedicate al giorno degli innamorati come la Festa del patrono San Valentino a Roccantica.

Non sapete dove portare la vostra dolce metà, o state cercando un posto dove poter approfittare delle prime frappe dell’anno? Il Lazio è pieno di occasioni per passare un fine settimana tra cultura, buon cibo e divertimento per tutta la famiglia.

Ci si innamora una seconda volta a Roccantica, piccolo borgo della Sabina che il 14 Febbraio ha celebrato il suo santo patrono San Valentino riunendo gli aspetti religiosi e quelli un po più profani in una giornata di festa tutta dedicata agli innamorati.

La messa del mattino viene seguita da un pranzo a base di polenta condita con abbondante sugo di cinghiale, uno dei piatti Italiani per eccellenza, tipici dei paesi di montagna che lo festeggiano per tutto il periodo invernale.

La prova d’amore? Cercare di non chiedere una seconda porzione!

Olevano Romano

Mentre il reatino dice “Ti Amo” prendendoci per la gola, il borgo di Olevano Romano, in provincia di Roma, si tinge di rosso per un intero fine settimana dedicato agli innamorati. Conosciuto in tutta Italia per il vino Cesanese e la splendida Rocca dei Colonna, le attività del corso principale si uniscono per augurare a tutti gli innamorati un Buon San Valentino, allestendo l’intero borgo con decorazioni a tema e “stazioni selfie” dove le coppie più social avranno la possibilità di partecipare ad un contest fotografico con i loro autoscatti, tra cuori e messaggi d’amore. Una volta placato il cuore è impossibile non pensare alla pancia, per questo anche i ristoratori del borgo saranno pronti ad offrire una serata indimenticabile a chiunque stesse cercando del buon cibo prodotto con amore e un luogo accogliente dove passare la festa degli innamorati in pace e tranquillità.

Vallepietra

Ci spostiamo verso l’Abruzzo, rimanendo sempre in provincia di Roma, nel Comune montano di Vallepietra, situato all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini. Un borgo immerso nella natura incontaminata frequentato da camminatori e amanti del trekking che percorrono i tanti sentieri escursionistici presenti all’interno del parco. Ma il comune di Vallepietra è soprattutto un luogo di passaggio per i fedeli dei paesi limitrofi che si recano ogni anno a fine Maggio al Santuario della Santissima Trinità nel tradizionale pellegrinaggio della “Santissima”.

Per l’intera giornata del 16 febbraio il Santuario riapre dalla sua chiusura invernale per rendere omaggio alla Santissima Trinità e all’evento straordinario della sua apparizione in una giornata di festa e riti solenni, appunto chiamata “Festa dell’Apparizione”. La giornata prevede un piccolo pellegrinaggio dalla chiesa parrocchiale del paese di Vallepietra al Santuario e una solenne messa in onore dell’occasione.

“Paese che vai patrono che trovi”

Casalattico

In provincia di Frosinone, nel piccolo borgo di Casalattico il 19 Febbraio si celebra San Barbato, patrono del borgo adagiato sulle splendide colline della Val di Comino, paese che ha vissuto in prima linea agli inizi del 900’ il fenomeno dell’emigrazione in paesi come Canada e America. Ogni estate rinasce ripopolandosi di turisti e curiosi alla ricerca delle proprie radici, che tornano ogni anno per partecipare ai tanti festival dedicati ai suoi emigrati e alla riscoperta delle tradizioni.

Questo non ferma l’entusiasmo del paese nel celebrare il proprio Santo Patrono con la tradizionale messa nell’omonima chiesa e la processione per le vie del borgo, che per l’occasione si veste con bancarelle e botteghe di prodotti tipici locali pronti ad essere gustati.

“Sull’amore non si scherza, ma Carnevale è tutta un’altra cosa”

Ronciglione

Quando si tratta di festeggiare il Carnevale Ronciglione non perde tempo.

Uno delle celebrazioni di questa festa tutta Italiana più belle e coinvolgenti d’Italia, attesa da grandi e piccoli, apre i battenti domenica 17 Febbraio con il primo dei tanti cortei di carri allegorici e sfilate di maschere tradizionali che quest’anno saranno più belle che mai. Tanti sono gli appuntamenti e le attività a cui sarà possibile partecipare ogni fine settimana fino alla loro conclusione prevista per il 5 Marzo con il Carnevale dei bambini. Sbandieratori, sfilate in maschera e l’imperdibile corsa dei Barberi, di questo è fatto il Carnevale Ronciglionese uno degli eventi più attesi della provincia del Viterbese e non solo.

E se avete voglia di mare senza rinunciare ai coriandoli, il Carnevale Pontino fa tappa a Borgo Hermada, frazione di Terracina. Un’occasione per passare una giornata di festa tra carri allegorici e tante attività dove tutti i bambini avranno modo di partecipare con la loro maschera preferita nelle varie sfilate di carri allegorici, o fermarsi semplicemente a gustare i prodotti tipici del Carnevale nei tanti stand gastronomici.

Un Febbraio in fermento che non smette di sorprendere, alla prossima settimana con qualche castagnola in meno e qualche chilo in più!

Il Week end a passeggio nel Lazio è a cura di Discover Places. Segui tutti gli eventi dei Comuni della Regione Lazio su Discover Places

*La foto in copertina è di Sergio Ortenzi