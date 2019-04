Teatro Verdi “Unesco Italian Youth Forum Event” Trieste 

Si svolgerà venerdì 5 aprile 2019 ore 20.00 l’UNESCO ITALIAN YOUTH FORUM EVENT

Incontro internazionale dedicato a centinaia di giovani italiani ed europei dai 25 ai 35 anni incentrato sui grandi temi dell’UNESCO, momento d’incontro, di confronto e formazione aperto al pubblico che ha ricevuto il riconoscimento della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana.

Dopo Roma, Napoli e Matera, la cornice nel quale ospitare l’iniziativa organizzata da UNESCO GIOVANI sarà ora Trieste, città del Mare e della Scienza per eccellenza.

Come ogni anno, infatti, il Forum si svolge in uno dei luoghi maggiormente significativi rispetto alla tematica affrontata e Trieste, sede di istituti scientifici e di ricerca di fama internazionale e Capitale Europea della Scienza 2020, rappresenta in tal senso il luogo ideale.

Il 5 aprile avrà così luogo la tavola rotonda sul tema Scienza, Ambiente e Tutela del Mare, mentre nei due giorni successivi, con incontri interni rivolti agli addetti ai lavori, l’argomento verterà su tutte le applicazioni della scienza alla cultura, alla società e allo sviluppo sostenibile del pianeta.

Tra gli ospiti che parteciperanno al convegno di venerdì al Teatro Verdi si segnalano Franco Bernabè, Presidente della Commissione Nazionale per l’UNESCO, Vincenzo Spadafora, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diana Bracco, Presidente Fondazione Bracco e Francesca Lanzara, responsabile della comunicazione Linkedin.

Saranno anche presenti con performance sui generis gli artisti Davide “Boosta” Dileo, fondatore dei Subsonica e Daniele Pugliese, Alessio Strazzullo e Simone Petrella, autori della popolare casa di produzione video Casa Surace.

"In pochi anni – afferma Paolo Petrocelli, presidente uscente di UNESCO GIOVANI, la nostra Associazione si è consolidata e sviluppata in quella che oggi è la più grande organizzazione giovanile del sistema UNESCO a livello internazionale.

Siamo particolarmente felici di far tappa a Trieste, città d’incontro e dialogo per eccellenza. Con il nostro Forum, offriremo una piattaforma per centinaia di giovani italiani ed europei per confrontarsi, formarsi ed aprirsi al mondo".

“Abbiamo deciso di puntare sulla scienza – continua Marina Coricciati, rappresentante di UNESCO Giovani per il Friuli Venezia Giulia – per la costruzione di un dialogo tra la città, il suo sistema scientifico e i giovani non solo a livello nazionale ma anche europeo ed internazionale con l’obiettivo di coglierne le opportunità e momenti di crescita e promozione futuri.

Questo Forum, infatti, è una grande opportunità per la città che vedrà riempirsi di giovani dai 18 ai 35 anni per una tre giorni che li porterà ad incarnare il perfetto ruolo di ambasciatori affrontando tematiche importanti come quelle ambientali e dello sviluppo sostenibile. Concluderemo infatti il Forum con un documento programmatico che porterà a sviluppare delle azioni per mettere in pratica la nostra campagna #unite4earth".

Quest’ultima, infatti, incentrata sul tema “Uniti per la terra”, coinvolgerà ospiti importanti con workshop e laboratori in cui si svilupperà il tema delle scienze in relazione all’ambiente quale patrimonio preziosissimo che va tutelato al massimo: una battaglia da combattere per la tutela dell’ambiente e dei mari che proprio ed in particolare le nuove generazioni, esposte a molteplici rischi in tale contesto, possono realizzare concretamente.

Il Forum rientra tra le attività proEsof, il programma di attività in preparazione all’Euroscience Open Forum (ESOF) che si terrà nel luglio 2020.

L’evento gode del patrocinio di Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Regione Autonoma FVG, Commissione Europea, FVG Live e ProEsof2020.

Teatro Verdi Riva Tre Novembre, 1 - Trieste

Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO

Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma

info@unescogiovani.it



Marina Coricciati

Responsabile Regionale Friuli Venezia Giulia

friuliveneziagiulia@unescogiovani.it

Ufficio stampa: Elisabetta Castiglioni



Il programma



UIYF TS 2019 | OPENING EVENT



Venerdì 5 aprile

Teatro Verdi

20:00 Talk del Presidente dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, Paolo Petrocelli

20:15 Apertura dell’Unesco Italian Youth Forum - Trieste 2019

Interviene il Presidente della Commissione Nazionale per l’UNESCO, Franco Bernabè

20:30 Due chiacchiere con…

Il Presidente Il Presidente dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, Paolo Petrocelli

incontra

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Spadafora

20:45 Il benvenuto dei padroni di casa

La Rappresentante dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, Friuli Venezia Giulia,

Marina Coricciati incontra:

Il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza

Il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga

Il Direttore Generale del Teatro Verdi, Antonio Tasca

21:00 Punti di vista: Giovani, Scienza e Partecipazione

La Vice Presidente dell’Associazione, Giulia Serinelli e il Segretario dell’Associazione Antonio Libonati incontrano:

La Presidente della Fondazione Bracco, Diana Bracco

Il Presidente FIT, Champion ESOf 2020, Stefano Fantoni

La Senior Relationship Manager & LinkedIn Official Spokeperson, Francesca Lanzara

L’architetto presso Ufficio Unesco, Segretariato Generale, MiBACT, Francesca Riccio - (titolo da confermare)



Special guest: Boosta, Casa Surace.



22:00 Chiusura