Terremoto sul lago Bolsena (Vt), avvertito a Viterbo e Orvieto

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 14.09 sul lago di Bolsena, in provincia di Viterbo, nell' alto Lazio. L'INGV, Istituto nazionale di geologia e Vulcanologia ha registrato il movimento tellurico di magnitudo 2,9, e profondità di 3,6 km. L'epicentro è stato individuato a 3 km dal comune di Grotte di Castro. La scossa è stata avvertita in modo chiaro dagli abitanti di Orvieto e Viterbo, oltre che dalle popolazioni limitrofe al comune di Bolsena.

Al momento non si conoscono danni a cose e persone. Secondo le prime testimonianze, la scossa è stata sentita in modo intenso nella zona di Grotte, nei pressi dell'epicentro. Alcuni cittadini riferiscono che i lampadari non hanno oscillato, è stato percepito in maniera sussultoria, come un movimento di tipo verticale.