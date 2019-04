Rock in Roma: a giugno l'inizio del tanto atteso festival musicale

È ufficialmente iniziato il countdown verso l’undicesima edizione di Rock in Roma; il festival che da ormai svariati anni è una realtà consolidata dell’estate capitolina. Al via il prossimo 23 giugno, il festival si annuncia un vero e proprio centro di musica e cultura come ogni anno. Sono 30 i concerti in programma ai quali se ne aggiungeranno altri, il tutto in 4 location: Ippodromo delle Capannelle, Auditorium Parco della Musica, Teatro Romano di Ostia Antica per chiudere poi a settembre nell’esclusiva location del Circo Massimo che vedrà protagonisti i “TheGiornalisti”.

A seconda delle varie location è possibile spaziare da un genere musicale all’altro, questo l’elenco degli artisti che daranno vita al festival:

ANATHEMA

BAD BUNNY

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

CALCUTTA

CAPO PLAZA

CARL BRAVE

FRANCO126

GEMITAIZ

J-AX + ARTICOLO 31

KRAFTWERK

LOREDANA BERTÈ

MARLENE KUNTZ

NEGRITA

NEUROSIS

NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS

OZUNA

SALMO

SKUNK ANANSIE

SUBSONICA

THE BLAZE

THE ZEN CIRCUS

THE GIORNALISTI

THIRTY SECONDS TO MARS

Un elenco che, come detto prima, potrà subire integrazioni di altri artisti. Per altre info è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento: www.rockinroma.com.

Foto presa dall'account Twitter @rockinroma