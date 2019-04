Cassino, 12enne investito davanti scuola da un'auto che non si ferma

Investe un bambino e scappa. E’ successo questa mattina, venerdì 12 aprile 2019, in via XX settembre a Cassino, nei pressi della scuola media “Conte”. Un’autovettura ha urtato un bambino di 12 anni ed è fuggita. In tutta la città è in corso la ricerca della macchina: nessuno dei presenti è riuscito ad annotare la targa.

Il bambino è stato trasportato in ospedale, al Santa Scolastica: dagli accertamenti non ha riportato gravi conseguenze, fortunatamente per lui solo un trauma ad un ginocchio. I Carabinieri della Compagnia di Cassino, agli ordini del Capitano Ivan Mastromanno, indagano sulla vicenda.

LEGGI ANCHE: