Ordigno bellico a Formia: 16mila persone dovranno essere evacuate

“Domenica 5 maggio si effettueranno le operazioni di despolettamento e rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto in zona Rio Fresco, 16.000 sono i cittadini residenti nell’area considerata ‘zona rossa’ che dovranno essere evacuati. Le operazioni di evacuazione inizieranno alle ore 7:00. E’ obbligatorio per tutti i residenti uscire dall’area da evacuare entro e non oltre le ore 10.00 del mattino. Dovranno essere evacuati tutti gli edifici e tutte le strade entro un raggio di 1800 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno. Una volta terminata in completa sicurezza l’operazione di disinnesco e rimozione dell’ordigno, sarà possibile, rientrare nelle proprie abitazioni”. Questo è quanto comunicato dal Sindaco di Formia Paola Villa, ieri mattina, in conferenza stampa organizzata, appunto, per informare i cittadini su quella che è ormai un'emergenza.

L'intervento degli artificieri dovrebbe durare circa tre o quattro ore. In questa area sarà interrotta anche la corrente elettrica ed il gas per 9.356 utenze. “Sarebbe opportuno che prima di lasciare le proprie abitazioni, tutti i cittadini, provvedano a chiudere il gas”. Sono previsti ben 26 varchi e cancelli che saranno presidiati dalle forze dell'ordine per prevenire fenomeni di sciacallaggio. Così come divieti di sosta perchè gli unici che potranno entrare nella zona rossa saranno gli artificieri. Sarà allestito il Coc, centro operativo comunale e saranno predisposti due centri per l'accoglienza, una a nord e l'altro a sud della città, visto che il centro sarà off limits e non sarà possibile passare da una parte all'altra.

Sarà compito della Prefettura informare gli automobilisti della chiusura della Flacca, mentre per quanto riguarda i collegamenti marittimi si sta programmando una corsa in partenza ed una in arrivo al mattino presto ed una in serata. Sono giorni di duro lavoro al Comune di Formia che sta mettendo a disposizione numeri di telefono, indirizzi e-mail per informare sull'emergenza bomba.

*Foto Facebook

