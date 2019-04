Interruzione servizio idrico ad Artena, Valmontone e comuni limitrofi

Arriva notizia dell'interruzione del servizio idrico dell'Acea da questa mattina, a causa di un danno alla condotta principale del Simbrivio, per questo si determinerà la mancanza d'acqua totale sui Comuni di Gorga, Carpineto, Segni, Montelanico, Gavignano, Artena e Valmontone. Sono iniziati i lavori di riparazione. Immaginabili i problemi per gestire la mancanza totale di acqua, bene prezioso di cui ci si accorge solo in momenti come questo. Un invito, anche ai nostri lettori, ad averne maggiore cura e a non sprecarla, utilizzando in maniera più ragionevole il rubinetto, evitando di tenerlo aperto quando non la si deve usare. Anni fa alcune personalità del momdo dello spettacolo, ricordiamo l'attore Claudio Amendola, promossero il riutilizzo dell'acqua usata per lavarsi al mattino per lo sciacquone del water. Una iniziativa lodevole che potrebbe essere acompagnata da altre simili. A parte il disagio iniziale tutti noi potremmo abituarci. Seguiranno aggiornamenti.

Leggi anche: