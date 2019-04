Monica,scambista:"Lo scambio di coppia ti coinvolge, aumenta l'intimità"

Questa notte alla trasmissione i Lunatici in onda su Rai Radio 2 ha chiamato Monica, che ha raccontato la sua esperienza in un club per scambisti: "Mio marito è venuto da me tempo fa e mi ha proposto di fare lo scambio di coppia. All'inizio gli ho detto che era scemo. Lui ha insistito, mi ha detto che mi avrebbe solo portato in un club e che io avrei visto come funzionava e avrei potuto decidere cosa fare. La prima sera è andata malissimo, c'erano due ragazzi single che allungavano le mani, anche se io non volevo. Abbiamo riprovato in un altro locale un po' più tranquillo e la cosa è andata un po' meglio. Abbiamo conosciuto una coppia, siamo diventati amici, abbiamo iniziato a frequentare i locali. Questo è un modo per evitare il tradimento, è una cosa che facciamo insieme, bella per noi che siamo liberi di fare quello che vogliamo, solo che lo facciamo insieme. Riusciamo a fare l'amore anche quando siamo da soli ovviamente, diventa ancora più bello. Lo scambio di coppia ti coinvolge, ti prende, aumenta la tua intimità. Ho capito anche di più anche cosa ama mio marito a letto, e quindi riesco ad accontentarlo meglio. Una volta soltanto mi sono ingelosita: una donna si è allargata, ha iniziato a pretendere di vedere mio marito anche fuori dal locale, ma l'abbiamo allontanata. Nessuno ci deve giudicare, non facciamo nulla di male verso nessuno, anzi. La nostra è una coppia solida. Consiglio a tutte le coppie di provarci a fare lo scambio".

LEGGI ANCHE: