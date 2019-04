Matteo Salvini, Roma Capitale e i rinforzi con poliziotti e telecamere

"A me piaceva Robin, quello un po' più sfigato, sto un po' dietro. Oggi ho comunicato i numeri con cui il ministero dell'Interno ha rinforzato Roma con agenti, poliziotti, telecamere, scuole sicure, strade sicure e sgomberi. Io però mi posso occupare di ordine pubblico, non posso raccogliere l'immondizia o riparare le metropolitane o riparare le buche nelle strade". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine del 40 esimo congresso di Legacoop, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla battuta della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che lo ha paragonato a Batman. Poi, rispondendo a chi gli chiedeva se le polemiche con la sindaca M5s andranno avanti fino alle elezioni europee del prossimo mese, Salvini ha replicato: "A me interessa che Roma torni ad essere una città bella, pulita e funzionale, anche domani non è un problema politico. Spero che il Comune faccia il Comune senza polemica". (Fla/Dire)