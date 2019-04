Castiglione in Teverina, incidente sul lavoro: grave operaio 31enne

Nuovi incidente sul lavoro. Questa volta è accaduto a Castiglione in Teverina. Un ragazzo, 31enne, operaio in una ditta edile, si è incastrato il braccio in un nastro trasportatore ed è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 15 aprile. Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo dell’eliambulanza che hanno trasportato il ragazzo in eliambulanza al policlinico Gemelli. Il 31enne rischierebbe di perdere il braccio in seguito alle lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Montefiascone.

