La Nuova Accademia di Belle Arti NABA inaugura la sua sede romana

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, ha aperto ufficialmente la sua sede di Roma: questa nota realtà milanese ha infatti scelto di essere presente anche nella Capitale, garantendo anche in questa città la sua ricca offerta formativa e la sua proverbiale professionalità.

L’offerta formativa della nuova sede di Roma

NABA è una realtà di assoluto prestigio: nata da un’iniziativa privata nel 1980 grazie a un’idea di Ausonio Zappa, Gianni Colombo e Guido Ballo, la Nuova Accademia di Belle Arti è ufficialmente riconosciuta dal MIUR e propone molti diversi percorsi formativi.

Nella sede di Roma saranno inizialmente disponibili dei percorsi triennali che avranno inizio nel mese di ottobre, ovvero esattamente quello in Fashion Design, quello in Media Design e Arti Multimediali, quello in Arti Visive e quello in Graphic Design e Art Direction.

A queste proposte canoniche andranno ad affiancarsi dei corsi estivi della durata di due settimane i quali abbracceranno diversi ambiti.

Il nuovo campus romano di NABA

Per la sua nuova apertura romana, NABA ha scelto una sede ricca di fascino e assolutamente perfetta per ospitare percorsi formativi simili: l’accademia ha infatti optato per due edifici storici risalenti a inizio Novecento, finemente ristrutturati senza tuttavia alterarne l’essenza architettonica originaria.

Questa sede si trova nel quartiere Garbatella, in via Ostiense, e sarà notevole anche dal punto di vista delle dimensioni, occupando un’area complessiva di 3.700 mq; NABA metterà dunque a disposizione degli allievi che studieranno a Roma degli spazi notevoli e stimolanti, davvero perfetti per approfondire simili discipline.

La grande importanza del design per il Made in Italy

Non si può d’altronde negare il fatto che il design rappresenti un grande punto di forza del Made in Italy, di conseguenza non può che essere opportuno offrire opportunità formative specifiche contraddistinte da un’indiscussa professionalità.

Allo stesso tempo, è noto il fatto che il design sia una disciplina in evoluzione costante: da un lato è importante che i professionisti del settore diano sfogo alla loro creatività creando idee e soluzioni innovative, dall’altro è fondamentale che essi siano ben informati sulle tendenze più recenti in modo da rispondere al meglio alla domanda di mercato.

L’inaugurazione ufficiale e l’Open Day della nuova sede

L’apertura ufficiale della nuova sede romana di NABA è avvenuta il giorno 2 aprile, ed è stata senz’altro una giornata molto importante quella di sabato 6 aprile, quando il campus NABA ha ospitato un vero e proprio Open Day.

Nell’occasione, NABA ha avuto modo di presentare la sua offerta formativa, la sua nuova sede e quant’altro contraddistinguerà questa nuova realtà che si è dimostrata fortemente intenzionata a rendere anche Roma una città top per quel che riguarda il mondo del design.

Nel mese di ottobre 2019, come detto, Nuova Accademia di Belle Arti entrerà nel vivo per quel che riguarda la sua sede di Roma con l’avvio dei suoi corsi triennali.

La cerimonia inaugurale della nuova sede di NABA ha visto protagoniste molte personalità di spicco, come ad esempio Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio con delega alla Formazione, e Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII: entrambi hanno sottolineato in modo molto positivo l’apertura di questa nuova sede e la ritengono una preziosa opportunità per tutto il territorio, oltre che per la stessa accademia.