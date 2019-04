Tennis, Fabio Fognini ha vinto il torneo Master 1000 di Montecarlo

Fabio Fognini ha vinto il Master 1000 di Montecarlo, centrando la vittoria più importante della sua carriera battendo 6-3 6-4 in un’ora e 38’ il serbo Dusan Lajovic, numero 48 del mondo. Il trionfo in finale è il coronamento di un torneo da leggenda per il 31enne azzurro, che in semifinale ha battuto Rafael Nadal, numero 2 del mondo, dopo aver piegato anche il numero 3 Zverev. Fognini in finale ha resistito anche ad un problema alla coscia destra rimediato nel quinto gioco del secondo set.

Quella di oggi è la prima vittoria di Fognini in un torneo del circuito Masters 1000, i più importanti dopo i quattro tornei del Grande Slam e le Atp Finals, e uno dei risultati più importanti della sua carriera. La vittoria lo farà inoltre salire di diverse posizioni nella classifica Atp dei migliori tennisti al mondo (prima del torneo era al 18esimo posto).

La vittoria di Fognini è stata molto inattesa: lui stesso prima dell’inizio del torneo aveva detto di non sentirsi in forma e di non avere grandi aspettative. Fognini è da tempo uno dei migliori tennisti italiani in circolazione – prima di lui nella classifica Atp c’è solo Marco Cecchinato, in 16esima posizione – ed è considerato uno dei più forti al mondo a livello tecnico.

Tuttavia, in carriera, Fognini non è mai riuscito a giocare al livello dei migliori, secondo molti per via dei suoi limiti mentali e caratteriali: di lui si è spesso parlato per momenti di evidente frustrazione durante le partite (con racchette distrutte e insulti), mentre nel 2017 era stato espulso dagli US Open dopo aver insultato in modo sessista un giudice di gara.

*Foto Facebook

