Giro d'Italia 2019: il calendario prevede tre tappe nel Lazio

E’ partito il conto alla rovescia per l’inizio della a 102esima edizione della rassegna nazionale di ciclismo, il Giro d’Italia, la corsa rosa che quest’anno toccherà il territorio laziale a metà maggio con ben tre tappe. Il Giro d’Italia 2019, partirà da Bologna l’11 maggio e si concluderà in Veneto il 2 giugno. Saranno complessivamente 21 le tappe che devono coprire i “girini”, con 2 giorni di riposo e 3 tappe a cronometro. E proprio con una cronometro si comincierà: da Bologna al santuario di San Luca che sovrasta il capoluogo emiliano. Seguiranno le classiche tappe di riscaldamento di medio-bassa difficoltà, che dovrebbero far gola ai velocisti. Le prime salite veramente selettive si incontrano intorno alla 12a tappa quando la carovana rosa arriverà in Piemonte. Dopo la seconda sosta inizieranno i tapponi dolomitici: occhio alla 17a tappa con Gavia e Mortirolo, l’arrivo ad Anterselva, una frazione da paura con 5000 metri di dislivello e infine la spettacolare chiusura con la cronometro di Verona. Complessivamente sono 6 le tappe a bassa difficoltà, 7 quelle di media, 5 di alta difficoltà e 3 a cronometro. Complessivamente il percorso misura 3.518,5 km.

Il calendario delle tappe del Giro d’Italia 2019:



1a tappa: 11-5-2019

Bologna – San Luca (Cronometro, 8.2 km)

2a tappa: 12-5-2019

Bologna – Fucecchio (200 km)

3a tappa: 13-5-2019

Vinci – Orbetello (219 km)

4a tappa: 14-5-2019

Orbetello – Frascati (228 km)

5a tappa: 15-5-2019

Frascati – Terracina (140 km)

6a tappa: 16-5-2019

Cassino – San Giovanni Rotondo (233 km)

7a tappa: 17-5-2019

Vasto – L’Aquila (180 km)

8a tappa: 18-5-2019

Tortoreto Lido – Pesaro (235 km)

9a tappa: 19-5-2019

Riccione – San Marino (Cronometro, 34.7 km)

Giorno di riposo: 20-5-2019

10a tappa: 21-5-2019

Ravenna – Modena (147 km)

11a tappa: 22-5-2019

Carpi – Novi Ligure (206 km)

12a tappa: 23-5-2019

Cuneo – Pinerolo (146 km)

13a tappa: 24-5-2019

Pinerolo – Ceresole Reale (188 km)

14a tappa: 25-5-2019

Saint Vincent – Courmayeur (131 km)

15a tappa: 26-5-2019

Ivrea – Como (237 km)

Giorno di riposo: 27-5-2019

16a tappa: 28-5-2019

Lovere – Ponte di Legno (226 km)

17a tappa: 29-5-2019

Commezzadura – Anterselva (180 km)

18a tappa: 30-5-2019

Valdaora – Santa Maria di Sala (220 km)

19a tappa: 31-5-2019

Treviso – San Martino di Castrozza (151 km)

20a tappa: 1-6-2019

Feltre – Croce d’Aune/Monte Avena (193 km)

21a tappa: 2-6-2019

Verona – Verona (Cronometro, 15.6 km)

Dunque, la quarta tappa attraverserà la Maremma prima di giungere in piena campagna romana e terminare a Frascati. Qui la comitiva sosterrà una notte per poi ripartire il giorno seguente. Per il territorio locale, il clou sarà la Frascati-Terracina in programma il 15 maggio. Dalla partenza prevista intorno alle 13:30, il corteo rosa percorrerà una mezzaluna tra via Frascati e via Tuscolana e passando per Monte Compatri. Si procederà quindi verso sud per la SP 218 in direzione Rocca di Papa per poi attraversare i Castelli lungo la 217 fino a Velletri. Qui il serpentone si immetterà sulla SS 7. Circa 20 chilometri e un dislivello di 250 metri impegneranno i corridori che toccheranno Cisterna e si dirigendosi poi verso Latina percorrendo Strada delle Acque Alte fino alla rotonda con via Piave. Il corteo si snoderà anche per il centro del capoluogo pontino “visitando” luoghi simbolo del territorio come piazza del quadrato e Palazzo M fino a prendere via Don Torello e imboccare la 156 direzione Sezze Scalo. Una serpentina tra le alture dei Lepini accompagnerà la corsa per via Roccagorga e via Prati fino alla SS 699 prima di giungere a Terracina per le 16:30. Qui i ciclisti saranno chiamati a dare il tutto per tutto sul rettilineo del lungomare Circe prima di tagliare il traguardo all’ingresso di via Roma. L’indomani il corteo si sposterà nel frusinate per il via della sesta tappa, la Cassino-San Giovanni Rotondo.

