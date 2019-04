Kupferkanne Carezza: cucina mediterranea nel cuore dell' Alto Adige

Ci sono dei luoghi pieni di cuore immersi nelle Dolomiti che profumano di ricordi, profumano di casa, dove ogni piatto viene preparato con passione ed ingredienti di prima scelta. Uno di questi é lo splendido ristorante Kupferkanne Carezza di Nova Levante. La Chef milanese (ma con Forio nel cuore) Barbara De Nigris, propone i piatti tipici della tradizione mediterranea.

Gnocchi, ragú, polenta,parmigiana di melanzane, abbacchio, una golosa cacio e pepe di tradizione romana,la cotolette alla milanese, l'ossobuco di vitello e il baccalà.....e poi i dolci...tiramisu, creme caramel,creme brulee e tortini al cioccolato,pere al lagrein tutti dolci fatti in casa. Accanto a lei Beppe che segue la sala ed accoglie gli ospiti con il sorriso.

Barbara ci regala la sua ricetta del cuore, presentata da poco nella trasmissione Cuochi e dintorni di Alice tv 221 dtt.

Gnocchi di barbabietole

patate: 350 gr.

barbabietole lesse: 50/60 gr. circa

farina 00: 120/150 gr. circa

Un tuorlo d'uovo

Un pizzico di noce moscata

Grana grattuggiato 50g.circa



Preparazione

40 Minuti

Cottura

2 Minuti

Porzioni

4/5



Cuocete le patate per 20/30 minuti circa

Scolate le patate, sbucciatele mentre sono ancora calde, tagliatele a pezzi e passatele nello schiaccia-patate.

Prendete la barbabietola pelata e lessata e frullatela con il tuorlo d'uovo fino ad ottenere una purea.

Mescolate la purea di barbabietola a quella di patate e cominciate ad aggiungere la farina.

La quantità di farina necessaria è approssimativa in quanto, a seconda dell’umidità delle patate o della barbabietola, potrebbe volercene un po' di più o un po' di meno.

L’impasto per gli gnocchi è pronto quando otterrete un impasto che non si appiccica alle mani.

Formate gli gnocchi e lasciateli riposare infarinati per 15/20 min su un vassoio



Crema di gorgonzola

Per il condimento consigliamo una crema di gorgonzola per il suo sapore deciso.

Ingredienti:

Gorgonzola piccante:150 gr.

Latte intero:un bicchiere.

Prendete un pentolino e metteteci un pezzo di gorgonzola. Aggiungete un paio di cucchiai di latte e fate sciogliere il gorgonzola a fiamma bassa fino ad ottenere una crema di gorgonzola.



Croccante di noci e mollica di pane

Noci sgusciate :10 metà

una manciata di briciole di pane raffermo

Per finire con un pó di croccantezza un croccante di noci tritate, pepe e mollica di pane passate in padella.



