Vasanello, provincia di Viterbo: donna trovata impiccata a un albero

Una donna, una 55enne di Vasanello in provincia di Viterbo, è stata trovata morta nel pomeriggio di ieri, domenica 28 aprile. La donna sarebbe stata trovata impiccata a un albero, in un campo coltivato a nocciole; a trovarla un familiare. La 55enne sembrerebbe soffrisse di depressione. Sul posto sono giunti i Carabinieri e i medici sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare la morte della donna. I Carabinieri indagano per accertare tutti i dettagli della vicenda.

