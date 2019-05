Poggio Nativo (Ri), anziano cade in un dirupo, i pompieri lo salvano

I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 6 maggio 2019, nel Comune di Poggio Nativo (Ri), per recuperare un uomo anziano caduto in un dirupo, probabilmente a causa di un malore, ma i motivi sono ancora da chiarire. Giunti sul posto i pompieri, attraverso le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali), si sono dapprima calati in sicurezza e successivamente hanno riportato sulla strada la persona vittima della caduta, affidandola alle cure dei sanitari del 118, arrivati anch'essi sul luogo del recupero.