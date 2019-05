Cna, Melchionno: l'incontro con la Raggi per il rilancio della città

"Abbiamo rinnovato anche agli esponenti del Partito democratico le proposte di 'Rinascimento Roma': una visione di questa città di lungo periodo e il tentativo di trovare gli strumenti operativi che consentano di risolvere i problemi immediati. Roma ha bisogno di strumenti amministrativi degni di una Capitale e di strumenti finanziari che la aiutino a risolvere i problemi". Lo ha detto il presidente della Cna di Roma, Michelangelo Melchionno, che oggi ha incontrato nella sede di via Massaia i rappresentanti del Partito democratico per illustrare loro l'iniziativa 'Rinascimento Roma' messa a punto dalle sette realtà imprenditoriali romane: Cna Roma, Acer, Ance, Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti, Federlazio e Unindustria. Presentato alla città lo scorso aprile, 'Rinascimento Roma', il cui obiettivo è far uscire la città dall'immobilismo e rilanciarne l'economia e lo sviluppo, è stato illustrato a diverse forze politiche. "Adesso- ha spiegato Melchionno- metteremo a punto un progetto ben definito con tutte le associazioni da presentare a tutte le istituzioni, puntando ad aprire un tavolo partecipativo a tutti i livelli amministrativi per poter essere incisivi per il futuro di Roma. Oggi abbiamo raccolto la disponibilità del Partito democratico ad aiutarci in questo percorso, così come di altre forze politiche. A breve- ha concluso- incontreremo la sindaca e le proporremo i nostri documenti per cercare di essere da supporto allo sviluppo della città". (DIRE)

