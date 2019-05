Colleferro, Polo Logistico: Amazon, posto un albero come prima pietra

Si è svolta ieri mattina, giovedì 9 maggio a Colleferro, alla presenza di numerosi sindaci dei comuni limitrofi e una nutrita rappresentanza di forze dell’ordine, la cerimonia della posa del primo albero nel terreno su cui sorgerà il nuovo Polo Logistico in località Piombinara. Il sindaco Pierluigi Sanna ha voluto collocare a dimora un albero, come simbolo della 'prima pietra', primo virgulto del bosco di ben 10 ettari, che completerà il complesso commerciale. Una giornata storica per Colleferro ma anche per il vasto territorio a cavallo tra le province di Roma e Frosinone. Il sindaco Sanna e l'imprenditore Enric Veron hanno esternato la reciproca soddisfazione per una iniziativa finalmente avviata.

A impartire la benedizione è stato il vescovo della Diocesi di Velletri-Segni, monsignor Vincenzo Apicella. Si tratta, nel dettaglio, di un nuovo Parco, situato a sud di Roma, concepito secondo gli standard della sostenibilità, dinamicità e accessibilità. A illustrare caratteristiche e condizioni della nascita di questo nuovo polo, Eric Véron, amministratore delegato della Vailog, la società di sviluppo immobiliare e di investimento specializzata nella logistica. Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, ha sottolineato la grande valenza economica, occupazionale e logistica di questo polo.

Nei magazzini che si prospettano come un esempio di avveniristica organizzazione, potrebbero essere collocate anche altre realtà, oltre ad Amazon. Accanto al sindaco Pierluigi Sanna ed a Enric Vernon, amministratore della Vailog, l'assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Manzella, il senatore Bruno Astorre, il vescovo Vincenzo Apicella e anche diversi componenti dell'amministrazione comunale cittadina, tecnici comunali, il comitato residenti, i sindaci dei comuni limitrofi.

LEGGI ANCHE: