Viterbo, tentata violenza sessuale su una bambina di dieci anni

Tentata violenza sessuale su una bambina di dieci anni. Il fatto è accaduto lunedì pomeriggio in un palazzo del centro storico di Viterbo. La piccola sarebbe stata avvicinata e palpeggiata da un giovane. Lei, spaventata, avrebbe urlato attirando l’attenzione dei genitori. Il padre e la madre si sono subito precipitati nell’androne del palazzo per vedere cosa fosse successo. Ma al loro arrivo il ragazzo era già fuggito. I genitori della bimba hanno chiamato i Carabinieri che ora stanno cercando il molestatore seriale. Sembrerebbe non sia la prima volta che l’uomo ricercato dalle forze dell’ordine abbia tentato approcci con delle bambine. Sembrerebbe, che dopo il caso di lunedì, l’uomo ci avrebbe provato ancora. Stando a indiscrezioni sembrerebbero arrivate denunce alla Polizia su altri tentativi di violenza su minori perpetrate da parte della stessa persona.

