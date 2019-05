Trading online sempre più in crescita in Italia

Il trading online si conferma come un settore in crescita nel corso del 2019. Gli ultimi dati a disposizione mettono in evidenza un incremento del 12% soltanto per quanto riguarda il mese di gennaio. Di contro il tasso di abbandono fa riferimento invece soltanto ad un -3%. Ci sono molti dibattiti sul trading online, ma evidentemente i detrattori dovranno ricredersi, perché sono in molti gli utenti di internet che dimostrano fiducia nei confronti di questa forma di investimento.

Come funziona il trading online

C’è anche il trading in Bitcoin , con la possibilità di investire utilizzando la famosa moneta virtuale ormai sempre più diffusa. In generale però per trading si intende un’attività finanziaria che viene messa in atto comprando o vendendo beni e titoli.

Proprio in seguito alle operazioni di vendita o di acquisto, con il trading si possono avere dei profitti, anche se bisogna stare attenti ai rischi di perdite. Il pericolo di una perdita non va sottovalutato, perché comunque è sempre presente in queste operazioni che si fanno online.

Per fare trading online normalmente ci si rivolge ai broker. Questi ultimi sono degli intermediari finanziari che agiscono sui mercati. A differenza del trading di Borsa tradizionale, con il trading online si può guadagnare sia nel caso in cui un titolo salga sia nel caso in cui scenda.

Quanto si può guadagnare con il trading online

Alcuni sostengono che si potrebbe anche vivere semplicemente utilizzando i guadagni che si ricavano dalle operazioni di trading online. Anche questa questione è molto dibattuta. C’è chi crede che si tratti soltanto di un’esagerazione. Altri invece sostengono a pieno titolo questa tesi.

Più che altro, prima di giungere a giudizi affrettati, bisognerebbe esattamente definire a quanto potrebbero ammontare i guadagni che si possono ricavare dal trading compiuto su internet. È vero che rappresenta una tendenza in atto e che rivela prospettive molto interessanti per il futuro.

Ma veramente si può vivere di trading? Esaminando la storia di alcuni investitori famosi nel tempo, si riesce a comprendere che c’è anche chi riesce a guadagnare 1.000 o 2.000 euro al mese. Questa cifra potrebbe corrispondere ad uno stipendio ricavabile anche per altre vie e quindi c’è chi afferma che potrebbe trattarsi comunque di un’ottima possibilità di guadagno.

Dobbiamo però sempre ricordarci che bisogna stare molto attenti e che il trading online non si può improvvisare. Bisogna sempre calcolare il rischio delle perdite e quindi avere una buona conoscenza dei mercati azionari e di come funzionano le operazioni di acquisto e di vendita dei beni o dei titoli.

Potremmo dire che anche in questo settore, come spesso accade in altri ambiti, occorre sempre puntare sull’informazione e sulla preparazione. Chi fa trading online seriamente deve tenersi sempre aggiornato su tutto ciò che succede nell’ambito finanziario, per avere così la possibilità di sfruttare in maniera intelligente e con consapevolezza le diverse occasioni che si presentano per fare degli investimenti in grado di generare un profitto.

Con una buona preparazione insomma si può veramente intraprendere questa strada e portarla avanti, non sottovalutandola, ma allo stesso tempo non eccedendo nel rischiare. Ciò che sappiamo è che oggi il trading online è sicuramente un settore che potrebbe dare molto per il futuro.

Essere consapevoli di questo concetto è veramente importante per trovare un equilibrio nel dibattito sul tema che nel nostro Paese è diventato negli ultimi tempi piuttosto acceso.