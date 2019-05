San Cesareo, ragazzo precipita in un pozzo e muore

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 Maggio, in via della Pidocchiosa a San Cesareo, dove un ragazzo è morto per circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime indiscrezioni la vittima stava lavorando in un giardino, quando sarebbe precipitato all'interno di un pozzo. Sul posto sono giunte tempestivamente ambulanze ed elisoccorso, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.