Aggressione a Latina, giovane ferito con una bottiglia di vetro

Intorno alle 4 di questa notte un ventiseienne si è presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per farsi medicare alcune ferite all'altezza del collo e della testa. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane sarebbe stato colpito da una bottiglia di vetro nel corso di un'aggressione qualche minuto prima a piazza Moro. Il ragazzo non è in pericolo di vita.

Sembrerebbe che l'episodio sia avvenuto a causa di un diverbio con una persona che si trovava all'esterno di un locale notturno. Sono in corso una serie di accertamenti da parte degli agenti della Questura di Latina, che stanno cercando di raccogliere più elementi possibili in quanto la vittima dell'aggressione non ha saputo fornire dettagli utili per capire chi lo ha ferito.