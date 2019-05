Ceprano, crolla parete palazzo per cedimento strutturale

Sono stati momenti di grande spavento quelli vissuti nel pomeriggio a Ceprano (Fr), quando una parete di un palazzo nei pressi di piazza Martiri di via Fani è venuta giù. L' edificio era in fase di ristrutturazione, solo oggi, sabato 18 maggio, il personale addetto ai lavori non era presente sul posto, fortunatamente.

Non si contano feriti, sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco, i carabinieri, la Polizia locale e i volontari della Protezione Civile. Nello stesso stabile, il bar sottostante, il caffè Mastro, è stato fatto evacuare per motivi di sicurezza.

I Vigili del fuoco hanno diramato una nota sul fatto di cronaca: "Alle ore 16.30 circa c'è stato un crollo parziale di un edificio a Ceprano; si presume per un cedimento strutturale. Fortunatamente non ci sono state vittime, né persone ferite. Il personale dei Vigili del fuoco sta verificando la restante parte dell'edificio interessato al crollo".