Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate. La cerimonia a Labico

Con una meravigliosa cerimonia Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate. Dopo 9 anni d'amore, la coppia ha deciso di convolare a giuste nozze. L’attrice e l’attivista politica, dopo ben nove anni di relazione, hanno deciso di uscire alla luce del sole soltanto poco più di due anni fa, facendo emozionare tutto il pubblico. Dopo aver combattuto a lungo, e affrontato ogni tipo di pregiudizio, finalmente oggi il loro amore trionferà. Solo poche ore prima del grande evento, la Grimaldi ha condiviso sui social un messaggio per la sua compagna: “Probabilmente a quest’ora il mondo dorme ancora, ed io vorrei fargli sentire ciò che ho nel cuore. Imma, ti amo! Sei la persona che ho scelto, quella che, tra poche ore, sarà mia ‘Moglie’. E non mi importa se sarà dura, difficile, se dovremo combattere contro ignoranza e odio. Non mi importa perché, in fondo, come mi hai insegnato tu, l’Amore vincerà sempre su tutto”.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate con una meravigliosa cerimonia in diretta su Real Time, che ha fatto emozionare tutti i telespettatori. Ad organizzare il ricevimento, come sappiamo, è stato Enzo Miccio, che ha aiutato le due spose a coronare il loro sogno d’amore. Alle ore 16:00 di oggi, domenica 19 maggio 2019, al Resort e Spa dello chef Antonello Colonna, che si trova a Labico in provincia di Roma, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono ufficialmente sposate. La scelta di condividere pubblicamente il loro grande giorno è stata presa proprio per lanciare un messaggio d’amore e di speranza. Naturalmente fin da subito il post di Eva Grimaldi ha ricevuto centinaia di commenti di affetto, e sono stati in molti a sostenere le due donne, che finalmente adesso si sono sposate. Anche noi de Il Quotidiano del Lazio vogliamo fare tantissimi auguri a Eva Grimaldi e a Imma Battaglia, e auguriamo alla coppia tanta felicità e gioia.

