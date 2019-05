Latina, raccolta firme per un nuovo commissariato di Polizia

Elvio Vulcano, coordinatore nazionale per le comunicazioni del sindacato di Polizia LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato), e Antonio Bottoni, responsabile provinciale dell’associazione Codici di Latina, rilanciano la raccolta di firme per l’istituzione di un commissariato di Polizia nei quartieri Nuova Latina e Nascosa.

"Da tempo – dichiara Vulcano – stiamo sostenendo l’iniziativa popolare di istituire un Commissariato di Polizia nel territorio di Latina. Riuscire ad ottenere un Commissariato di Polizia nei quartieri di Nuova Latina e Nascosa, meglio conosciuti come Quartieri q4 e q5, migliorerebbe la sicurezza non solo nei due popolosi quartieri dove risiedono oltre 35.000 cittadini, ma in tutto il territorio di Latina, liberando delle forze di polizia, oggi costrette a vigilare su un territorio sempre più popolato. Riteniamo che l’aumento demografico di questa splendida città merita una Questura di livello superiore".

"La nostra idea - aggiunge Vulcano - è che, con la creazione di un Commissariato di P.S. e non di un semplice posto di polizia, che può essere chiuso da un momento all’altro, si possa concretizzare una migliore vigilanza del territorio costiero che va da Nettuno a Sabaudia, mentre il personale della Questura, sollevato da questa incombenza, potrebbe garantire un miglior controllo di un territorio meno vasto".