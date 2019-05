Roma, Montespaccato, arrestati 18 narcotrafficanti dalla GdF

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo, nel Lazio e in Calabria, un’ordinanza dicustodia cautelare in carcere, emessa dalG.I.P.del locale Tribunalenei confronti di 18persone,appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con base nel quartiere di Montespaccato della Capitale. Nel corso delle indagini, coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, le Fiamme Gialle hanno arrestato in flagranza 7 soggetti tra corrieri e fiancheggiatorie sequestrato,complessivamente, oltre 100 kg di cocaina, circa 143 kg di hashish, un laboratorio clandestino,nonché un vero e proprio “arsenale” in cui hanno rinvenuto 20 armi da fuoco, 6 kg di esplosivo e 5 detonatori. I dettagli dell’operazione saranno forniti durante un incontro con la stampa che si terrà alle ore 11:00 di oggi nell’ufficio del Procuratore della Repubblica f.f. di Roma, dott. Michele Prestipino Giarritta.

*Servizio a cura del Comando provinciale di Roma della Guardia di Finanza

