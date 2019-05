Frosinone, Alatri, Sora: vasta operazione dei Carabinieri, 16 arresti

E’ in corso, dalle prime ore dell’alba nella provincia di Frosinone, una vasta operazione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale congiuntamente a personale della locale Questura per l’esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Frosinone, nei confronti di 16persone, di cui13, italiani e marocchini, ritenute responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e nei confronti di 3persone di nazionalità albanese , nei confronti dei quali è stato notificato il divieto di dimora nei Comuni della Provincia di Frosinone poiché nel corso dell’indagine risultavano responsabili della commissione di una serie di furti di autovetture e in abitazioni. Nel particolare il provvedimento scaturisce dalla complessa ed incessante attività investigativa svolta dal personale del dipendente Nucleo Investigativo, della Compagnia Carabinieri di Alatri e della locale Questura, i cui univoci elementi probatori raccolti (oltre alle 12 persone già tratte in arresto ed il sequestro di ingente quantitativo di sostanza stupefacente, 11 kg di hashish e più di 100 grammi di cocaina e marijuana, eseguiti nel corso dell’indagine stessa) permettevano di accertare la presenza di un gruppo di cittadini ciociari e marocchini che - in concorso tra loro - avevano intrapreso una vera e propria attività di commercializzazione di sostanza stupefacente di vario genere, posta in essere nell’hinterland di questa Provincia ed in particolare nei comuni di Frosinone, Alatri, Sora e territori limitrofi.

Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza che si terrà presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Frosinone alle 113:30 odierne.

*Servizio a cura della Compagnia dei Carabinieri di Frosinone

