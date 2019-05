Farnese (Viterbo), 94enne cade giù dalla finestra di una casa di riposo

Giù dalla finestra della casa di riposo. E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì a Farnese, in provincia di Viterbo. A cadere giù un’anziana di 94 anni, che è precipitata dalla finestra di una casa di riposo. Un volo di più di 4 metri in seguito al quale la donna ha riportato delle fratture al bacino e al femore. Le cause: sembra che l’anziana non volesse più restare in quella casa di riposo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, l’eliambulanza che ha elitrasportato la donna all’ospedale di Belcolle e i Carabinieri della stazione locale e i colleghi del Norm di Tuscania.

