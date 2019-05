Europee. Prima proiezione Europarlamento, in testa PPE con 173 deputati

Prime proiezioni sul futuro Parlamento europeo, 173 seggi per il Partito popolare europeo (Ppe) che perde quasi 50 seggi rispetto ai 217 che ha attualmente. In perdita anche i Socialisti e Democratici che passano dai 187 attuali a 147. In gran crescita il Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali e per l'Europa (Alde) che passa da 68 a 102 eurodeputati.

In crescita anche i Verdi che guadagnano quasi 20 seggi passando dagli attuali 52 a 71. In leggero calo la Sinistra unitaria europea (Gue) che passa da 52 a 42, mentre crescono Europa delle nazioni e liberta' (Enf) - il gruppo di cui fa parte la Lega italiana - che passa da 37 a 57 e Europa della democrazia diretta e della liberta' (Efdd) che passa da 41 a 56.

Alle elezioni Europee l'affluenza ai seggi elettorali, alle ore 19, è stata del 43,84%. In crescita rispetto a 5 anni fa (42,14%). Secondo i dati diffusi dal Viminale. (Pis/ Dire)