Anci Lazio con "Origine Comune" sostiene le Denominazioni Comunali

Anci Lazio con il progetto Origine Comune sostiene le Denominazioni Comunali per valorizzare i prodotti tipici del Lazio. La nuova stagione di Origine Comune, progetto ideato e sostenuto da Anci Lazio, entra nel vivo con la prima presentazione delle nuove Denominazioni Comunali (De.Co.) che si svolgerà venerdì 7 giugno 2019 alle ore 16:30 a Palombara Sabina nell’ambito della tradizionale Sagra delle Ciliegie. Al nuovo bando hanno risposto 24 comuni che hanno candidato vari prodotti che nelle rispettive comunità vengono considerati, con vanto, delle eccellenze che racchiudono in sé lavoro, tradizione e cultura.

Palombara Sabina

Palombara è il primo degli appuntamenti che Anci Lazio svolgerà nel territorio regionale per promuovere sempre più un progetto che sta entrando nella sua fase di maturità avendo abbattuto quelle residuali diffidenze che hanno ostacolato, fino ad oggi, lo sviluppo delle De.Co. quale strumento di promozione e protezione di un prodotto locale. L’appuntamento sabino si concentrerà sui prodotti freschi che sono entrati nella fase di valutazione da parte di Agrocamera, azienda della Camera di Commercio che svolge il ruolo di partner tecnico scientifico di Anci Lazio e che provvede alla definizione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla redazione dei disciplinari che saranno alla base delle delibere che i comuni adotteranno per approvare le nuove De.Co.

Il Progetto Origine Comune mira a sostenere l’economia locale di numerosi comuni che possono trovare nelle produzioni tipiche del territorio una risorsa su cui riprogrammare il proprio sviluppo locale. L’obiettivo è tutelare la diversità è la qualità dei prodotti agroalimentari e, nello stesso tempo, concorrere a far emergere la specificità di ogni singolo comune. Il ruolo di Anci Lazio è quello di mettere i comuni del Lazio in condizione di seguire un modello standard di regolamento comunale per il riconoscimento delle Denominazioni Comunali.

Le De.Co. rappresentano un cambiamento di rotta nell’ambito della salvaguardia delle identità territoriali legate alla tradizione agroalimentare ed enogastronomica di un luogo. Esse sono un valido strumento per tutelare le specificità locali e la cultura della comunità e del territorio, diffondere lo sviluppo sostenibile del territorio, far perno sugli aspetti endogeni come leva di crescita sociale ed economica. Le De.Co. costituiscono elemento qualificante per una qualificazione del prodotto, che lo lega in modo inconfondibile a un luogo fisico di appartenenza valorizzandone la storia e l’identità.

Nel dettaglio la presentazione di Palombara Sabina si svolgerà venerdì 7 giugno alle ore 16:30 in via XXIV Maggio nell’ambito della Sagra delle Ciliegie che saranno le protagoniste insieme con gli altri prodotti freschi candidati a diventare De.Co. come la Fragola Favetta di Terracina, il Broccolo Capoccione di Albano Laziale, la Zucchina Romanesca con Fiore di Sabaudia, la Mazzafegata di Magliano Sabina e il Pecorino Roitese di Roiate.

Leggi anche: